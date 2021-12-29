Лидер группы Little Big ошибся гробом на похоронах собственного отца

Фронтмен группы Little Big перепутал гробы на похоронах своего отца. Об этом он рассказал на передаче «Зашкварные истории» на YоuТubе-канале «Клик Клак».

Музыкант рассказал о том, что он 15 лет не общался с отцом, но незадолго до его смерти решил исправить ситуацию. Но поговорить с ним он так и не смог.

«Когда я решил помириться с ним, понял, что я был неправ, он умер. Такое бывает», — сказал Прусикин.

На похоронах, по воспоминаниям музыканта, было очень много людей. Он увидел гроб и подошел к нему, чтобы положить цветы и попрощаться. Еще до этого он заметил, что люди обращают на него внимание, но подумал, что это знакомые отца, которых он не знает, так как не общался с родителем.

«Я подхожу к гробу, плачу, кладу цветы и понимаю, что это не он. Я забираю цветы и ухожу. Просто пришел Прусикин на чужие похороны, поплакал бесплатно», — сказал он.

После этого музыкант отошел и ждал в стороне, а люди продолжали на него смотреть. Артист признался, что, хотя это было очень неловко, ситуация помогла ему лучше держаться на настоящем прощании с отцом.

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