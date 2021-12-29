Лидер группы Little Big ошибся гробом на похоронах собственного отца
Прусикин из Little Big рассказал, как перепутал гроб отца на похоронах
Фронтмен группы Little Big перепутал гробы на похоронах своего отца. Об этом он рассказал на передаче «Зашкварные истории» на YоuТubе-канале «Клик Клак».
Музыкант рассказал о том, что он 15 лет не общался с отцом, но незадолго до его смерти решил исправить ситуацию. Но поговорить с ним он так и не смог.
«Когда я решил помириться с ним, понял, что я был неправ, он умер. Такое бывает», — сказал Прусикин.
На похоронах, по воспоминаниям музыканта, было очень много людей. Он увидел гроб и подошел к нему, чтобы положить цветы и попрощаться. Еще до этого он заметил, что люди обращают на него внимание, но подумал, что это знакомые отца, которых он не знает, так как не общался с родителем.
«Я подхожу к гробу, плачу, кладу цветы и понимаю, что это не он. Я забираю цветы и ухожу. Просто пришел Прусикин на чужие похороны, поплакал бесплатно», — сказал он.
После этого музыкант отошел и ждал в стороне, а люди продолжали на него смотреть. Артист признался, что, хотя это было очень неловко, ситуация помогла ему лучше держаться на настоящем прощании с отцом.
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