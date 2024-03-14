Знаменитости 14 марта 2024, 17:33 T-Killah потребовал от Mia Boyka 500 миллионов рублей T-Killah потребовал от певицы Mia Boyka 500 миллионов рублей за права на песни РИА «Новости»

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Певица Mia Boyka заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов, известный как T-Killah, потребовал выплатить сумму в размере 500 миллионов рублей за право исполнять ее песни. Она рассказала об этом в интервью 5-tv.ru.

Сейчас певица может выступать со своими песнями, но правами на них обладает ее экс-продюсер.

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«Обидно, когда вызывают на сцену на каком-то большом фестивале и объявляют, что автор не я. И я выхожу и в процессе слышу, что автор не я, а мой бывший продюсер, хотя мы писали эту песню с другими ребятами и девчонками», — поделилась звезда на гала-ужине премии «Браво».

За права на композиции захотевшая сольной карьеры Mia Boyka должна выплатить Тарасову полмиллиарда рублей. Она интерпретировала его требования как обиду на потерю источника дохода.

«Никто не хочет терять дойную корову и ломовую лошадь, которая работает каждый день с утра до вечера, ничего толком не просит, и ей ничего и не надо», — рассказала Mia Boyka.

Несмотря на это, певица выразила ему благодарность, отметив вклад, который он внес в ее карьеру.

Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева планирует записать песню с Mia Boyka. Спортсменка уже назвала дату выхода трека.