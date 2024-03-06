Спорт 06 марта 2024, 17:22 Валиева запишет песню с Mia Boyka Фигуристка Валиева заявила, что запишет песню-считалочку с певицей Mia Boyka Vladimir Baranov / Global Look Press

Читать 360tv в

Фигуристка Камила Валиева планирует записать песню с исполнительницей Mia Boyka. Спортсменка назвала дату выхода трека в эфире «Авторадио».

«Мы с Mia Boyka записываем трек — детскую считалочку, — который выйдет 26 апреля, в мой день рождения», — уточнила она.

Реклама

Фигуристка также рассказала об участии в новом китайском проекте, который еще дорабатывают. Валиевой в нем отведена ключевая роль.

По ее словам, она одна будет кататься на льду, а вокруг создадут действо танцоры, артисты и музыканты. Спортсменка добавила, что старт шоу могут дать уже в этом году.

Ранее юрист Анна Анцелиович предупредила, что Валиевой может грозить восьмилетняя дисквалификация из-за шоу в Китае. По ее словам, если КНР является соорганизатором или информационным партнером, то участвовать в таком шоу фигуристке запрещено.