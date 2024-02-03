Знаменитости 03 февраля 2024, 00:35 Сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу РИА «Новости»

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Подросший сын Жанны Фриске примет участие в съемках нового кулинарного шоу Регины Тодоренко. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Новый проект «Дети рулят» покажут на телевизионном канале «Суббота!». В нем дети будут управлять звездными папами и мамами в процессе готовки.

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Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, а помогать ей будет шеф-повар и фуд-блогер Виталий Истомин. По замыслу программы, в процессе приготовления блюд родители лучше узнают своих детей.

Первыми гостями шоу стали телеведущая Анфиса Чехова, фокусник Сергей Сафронов, артистка Наталья Медведева и Дмитрий Шепелев.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске ранее рассказал, как воспитывает детей. Он уточнил, что слишком сильный контроль вредит и родителям, и отпрыскам. Первые постоянно испытывают тревожность и напряжение, а вторым некомфортно, что отец или мать нервничают.