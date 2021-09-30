Шепелев рассказал, по каким принципам воспитывает своих детей

Бывший супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он воспитывает своих детей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на его Instagram.

Он рассказал, что недавно обсуждал эту тему со своей новой партнершей дизайнером Екатериной Тулуповой.

«Мы недавно обсуждали с Катей, что порой слишком многого хотим от детей», — написал он.

Шепелев уточнил, что слишком сильный контроль вредит и родителям, и детям. Первые постоянно находятся из-за этого в напряжении, а вторым некомфортно, что родители постоянно в напряжении.

По его мнению, для воспитания достаточно двух основных правил.

«Первое. Простые и понятные правила жизни: поведения за столом, в машине, общения со старшими и младшими, четкий график дня», — написал Шепелев.

Второе правило — только для родителей. Оно заключается в том, чтобы оставить детей в покое и позволить им самим учиться жизни.

«Позвольте им быть самостоятельными, позвольте получить опыт, позвольте совершить ошибки. Потому что до тех пор, пока, например, ребенок сам не поймет, что без кроссовок на уроке физкультуры делать нечего, собирать ему в школу рюкзак будете вы», — заключил Шепелев.