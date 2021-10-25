Сын Зайцева рассказал о госпитализации дизайнера

Сын известного дизайнера и телеведущего Вячеслава Зайцева Егор рассказал о госпитализации отца в одну из больниц Москвы. Своими догадками он поделился с РЕН ТВ.

В интервью телеканалу Егор сразу сообщил, что не знает точно, куда именно положили на лечение его отца. Он намекнул, что Зайцева окружают люди, постоянно отправляющие его в учреждения, после процедур в которых он начинает чувствовать себя хуже.

«По моим сведениям, он лежит в больнице какой-то, куда его недруги наши постоянно укладывают. У нас к нему доступа нет. Они нам сорвали показ недели моды. Без моего ведома они его постоянно укладывают в какие-то больницы за большие деньги, после которых ему становится с каждым разом все хуже и хуже», — посетовал сын кутюрье.

Он добавил, что ответственность за все это несет якобы некий представитель Зайцева Николай Головин. Егор подчеркнул, что окружение ведущего пытается сделать все возможное, чтобы его отца признали невменяемым, чтобы стать его опекунами.

Ранее сам Николай Головин заявлял, что Вячеслава Зайцева пытаются поссорить с его сыном другие люди. Они же хотят завладеть его домом Домом моды на проспекте Мира.