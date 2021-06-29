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    29 июня 2021, 17:48

    Охота на Дом моды. Помощник Зайцева рассказал, кто хочет отобрать наследство модельера

    Александр Блинов, Дарья Новая

    Бывшие помощники модельера Вячеслава Зайцева пытаются вбить клин между ним и его сыном, чтобы помешать восстановлению Дома моды. Об этом «360» рассказал помощник модельера Расул Ахмедов.

    Охота на Дом моды. Помощник Зайцева рассказал, кто хочет отобрать наследство модельера

    Поводом для проверки СК стало обращение Николая Головина, который в 2014 году был директором Дома моды. По словам Ахмедова, это письмо было написано Головиным и другим бывшим помощником модельера Вадимом Хусаиновым, а Зайцев его лишь подписал. Потому что модельер из-за тяжелой болезни не может ни писать, ни говорить.

    «Все это было сделано для того, чтобы вбить клин между Егором Вячеславовичем, сыном родным и единственным, и им лично. Потому что проблема та же самая. Они узнали, что у нас здесь идут перемены, что мы занимаемся ремонтом здания, и что мы вышли из долгов. Это рушит планы этих людей», — сказал Ахмедов.

    По словам помощника модельера, этих людей не устраивает, что Егор Зайцев вытянет Дом моды и продолжит дело отца.

    По словам Ахмедова, Головин и Хусаинов пытаются выставить ситуацию таким образом, что якобы он угрожает модельеру расправой.

    «Они сказали, что в адрес Вячеслава Михайловича поступают угрозы. От кого и какого характера? Я Вячеславу Михайловичу не угрожал, а предостерег его. Это было на передаче „Пусть говорят“, в этом секрета нет. Я сказал, мол, Вячеслав Михайлович, поймите, они все делают, чтобы отделать вас от Егора, от Маруси, чтобы вы остались один, и тогда вас просто сожрут», — рассказал Ахмедов.

    Ни Головин, ни Хусаинов не имеют никакого отношения к фешен-индустрии, заверил Ахмедов. По его словам, они хотят лишь завладеть зданием на Проспекте Мира. И они делают все, чтобы этот лот не достался единственному наследнику Зайцева — его сыну.

    «По факту проверки — к нам придраться невозможно. Мы тратим только на ткани, на машинки. Делаем ремонт полностью в доме, меняем батареи, электрику. Вот такое наследство досталось Егору», — объяснил он.

    Ахмедов добавил, что вечером во вторник поедет на допрос в СК.

    Следственный комитет ранее начал проверку о возможных противоправных действиях по продаже имущества Зайцева и угроз в адрес модельера.