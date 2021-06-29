Охота на Дом моды. Помощник Зайцева рассказал, кто хочет отобрать наследство модельера

Бывшие помощники модельера Вячеслава Зайцева пытаются вбить клин между ним и его сыном, чтобы помешать восстановлению Дома моды. Об этом «360» рассказал помощник модельера Расул Ахмедов.

Поводом для проверки СК стало обращение Николая Головина, который в 2014 году был директором Дома моды. По словам Ахмедова, это письмо было написано Головиным и другим бывшим помощником модельера Вадимом Хусаиновым, а Зайцев его лишь подписал. Потому что модельер из-за тяжелой болезни не может ни писать, ни говорить.

«Все это было сделано для того, чтобы вбить клин между Егором Вячеславовичем, сыном родным и единственным, и им лично. Потому что проблема та же самая. Они узнали, что у нас здесь идут перемены, что мы занимаемся ремонтом здания, и что мы вышли из долгов. Это рушит планы этих людей», — сказал Ахмедов.

По словам помощника модельера, этих людей не устраивает, что Егор Зайцев вытянет Дом моды и продолжит дело отца.

По словам Ахмедова, Головин и Хусаинов пытаются выставить ситуацию таким образом, что якобы он угрожает модельеру расправой.

«Они сказали, что в адрес Вячеслава Михайловича поступают угрозы. От кого и какого характера? Я Вячеславу Михайловичу не угрожал, а предостерег его. Это было на передаче „Пусть говорят“, в этом секрета нет. Я сказал, мол, Вячеслав Михайлович, поймите, они все делают, чтобы отделать вас от Егора, от Маруси, чтобы вы остались один, и тогда вас просто сожрут», — рассказал Ахмедов.

Ни Головин, ни Хусаинов не имеют никакого отношения к фешен-индустрии, заверил Ахмедов. По его словам, они хотят лишь завладеть зданием на Проспекте Мира. И они делают все, чтобы этот лот не достался единственному наследнику Зайцева — его сыну.

«По факту проверки — к нам придраться невозможно. Мы тратим только на ткани, на машинки. Делаем ремонт полностью в доме, меняем батареи, электрику. Вот такое наследство досталось Егору», — объяснил он.

Ахмедов добавил, что вечером во вторник поедет на допрос в СК.

Следственный комитет ранее начал проверку о возможных противоправных действиях по продаже имущества Зайцева и угроз в адрес модельера.