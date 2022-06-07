Сын Виктора Цоя рассказал о своем восприятии образа отца

Композитор, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр на выставке в Манеже, посвященной музыканту, рассказал, как воспринимает образ отца. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам Цоя-младшего, он смотрит на отца с двух точек восприятия — и когда работает с его наследием, рассматривает Цоя не как отца, а отстраненно, как легендарного музыканта.

«Все время воспринимать окружающие постоянно меня изображения папы как изображения моего папы, который трагически погиб, это невозможно было бы с точки зрения просто моей нормальной, ежедневной, здоровой психики. Поэтому есть Виктор Цой — икона, наша легенда и все такое, а есть Виктор Цой — папа», - рассказал Александр Цой.

Выставка, посвященная Виктору Цою, работает Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 15 января. Посетители могут увидеть гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины и поделки, созданные музыкантом.