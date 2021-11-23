Выставка, посвященная Цою, откроется в Москве

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве заработает выставка, приуроченная к 60-летию со дня рождения лидера группы «Кино», музыканта Виктора Цоя. Посетить ее можно будет начиная с 15 января 2022 года. Об этом сообщило ИА НСН.

В подготовке экспозиции принимали участие отец и сын музыканта, а также его друзья, коллекционеры и фанаты.

Цой будет показан не только как певец и музыкант. Посетители смогут увидеть гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины и поделки, созданные Цоем. В экспозиции также будут задействованы сценография, аудио и визуальные эффекты.

Специально для мероприятия Рашид Нугманов подготовил отдельный зал, который будет посвящен неснятому японскому фильму с Цоем в главной роли. Съемка кинокартины была прервана из-за трагической гибели музыканта.