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    11 августа 2020, 21:11

    Сын Ширвиндта рассказал о его состоянии после аварии

    Дарья Морозова

    Сын Александра Ширвиндта, художественного руководителя Театра сатиры, Михаил Ширвиндт рассказал, как себя чувствует отец после аварии, в которую он попал в городе Валдае. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
    Сын Ширвиндта рассказал о его состоянии после аварии

    Михаил пояснил, что ничего страшного не случилось, авария не тяжелая, а Ширвиндт-старший чувствует себя прекрасно.

    «Блистательное состояние, давно такого не было», — сказал он.

    Стало известно, что произошла авария с участием художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта в городе Валдае Новгородской области. Худрук уточнил, что ДТП было совершенно несерьезным, никто не пострадал.

    Информационно-туристический портал Валдая сообщил, что Ширвиндт столкнулся с другой машиной, потому что проигнорировал знак «Уступи дорогу». Уточняется, что пассажирка второго автомобиля попала в больницу с травмами руки.

    Ранее фрагмент книги народного артиста России Александра Ширвиндта «Опережая некролог», которую выпустило издательство «Азбука-Аттикус», опубликовала «Литературная газета». В тексте худрук повествует о своем отдыхе, рыбалке на Валдае. Помимо прочего, автор упомянул, где он мог бы увидеться с актером Александром Абдуловым, который звал его в гости.

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