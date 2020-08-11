Сын Ширвиндта рассказал о его состоянии после аварии

Михаил пояснил, что ничего страшного не случилось, авария не тяжелая, а Ширвиндт-старший чувствует себя прекрасно.

«Блистательное состояние, давно такого не было», — сказал он.

Стало известно, что произошла авария с участием художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта в городе Валдае Новгородской области. Худрук уточнил, что ДТП было совершенно несерьезным, никто не пострадал.

Информационно-туристический портал Валдая сообщил, что Ширвиндт столкнулся с другой машиной, потому что проигнорировал знак «Уступи дорогу». Уточняется, что пассажирка второго автомобиля попала в больницу с травмами руки.

Ранее фрагмент книги народного артиста России Александра Ширвиндта «Опережая некролог», которую выпустило издательство «Азбука-Аттикус», опубликовала «Литературная газета». В тексте худрук повествует о своем отдыхе, рыбалке на Валдае. Помимо прочего, автор упомянул, где он мог бы увидеться с актером Александром Абдуловым, который звал его в гости.