Фрагмент книги Александра Ширвиндта появился в Сети

В тексте худрук Московского театра сатиры повествует о своем отдыхе, рыбалке на Валдае. Помимо прочего, автор упомянул, где он мог бы увидеться с актером Александром Абдуловым, который звал его в гости. Ширвиндт вспомнил, что не поехал. Тогда он объяснил отказ поздним временем и «старостью». Спустя время он узнал, что это был последний шанс увидеть товарища, пишет сайт «Политика сегодня».

«Когда куда-то зовут, надо сразу лететь, а то есть риск больше никогда не увидеться», — призвал Ширвиндт читателей.

Кроме этого, он рассуждает о том, что в ближайшее время может сбыться мечта театральных руководителей, и должность худруков пропадет из театров России. По его словам, останется лишь пост «худрук-директор». Артист отметил, что в таком случае и ругаться будет не с кем.

Он подчеркнул в своей книге, что в мире театра нет скамейки запасных.