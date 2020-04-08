    08 апреля 2020, 10:25

    Сын Сафронова поделился подробностями аварии с участием его отца

    Ольга Ситникова

    Советский и российский художник Никас Сафронов попал в ДТП. Его сын и пианист Лука пояснил, как произошло столкновение. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Сын пострадавшего Лука Сафронов-Затравкин подчеркнул, что просил отца соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Однако тот не послушал его и отправился в магазин.

    «Он ехал вблизи дома по Тверской, в 300 метрах он остановился на светофоре, за ним остановилась машина из каршеринга и в этот момент в каршеринг влетел таксист, который заснул за рулем. Водитель из каршеринга не пострадал, но двое его пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы. Я сразу приехал на место ДТП и помог эвакуировать машину и так далее», — пояснил Сафронов-Затравкин.

    По его словам, отец попал в аварию уже второй раз за полгода. В этот раз и в прошлый было ясно, что в Сафронова «врезаются сзади, и водитель не стал скрывать того, что заснул».

    «И я чувствую, что в этом есть моя вина, потому что сегодня все молодые люди, кто не находится в группе риска, должны привозить продукты своим родителям домой», — добавил Сафронов-Затравкин.

    Он уточнил, что отец пострадал несильно.

    «У него сломан зуб и повредился палец, но ничего критического не произошло. Ему не требовалась экстренная медицинская помощь, он в плановом режиме пойдет лечить зуб», — рассказал пианист.

    Сын художника заметил, что отец больше расстроился из-за отсутствия друзей на празднике.

    «К нему должен был прилететь Антонио Бандерас, которые отменил полеты из-за коронавируса. Его подруга Орнелла Мути хотела прилететь, но она находится в Милане. Их там изолировали одними из первых. Его близкая подруга Надежда Бабкина, по совместительству соседка, оказалась в больнице в реанимации, очень многое, что омрачает сегодняшний день. Слава богу Лев Валерьянович пришел в создание и выписался. Это большая радость для нас», — заключил Сафронов-Затравкин.

    Ранее видеозапись ДТП с участием Никаса Сафронова появилась в распоряжении «360».