Сын Сафронова поделился подробностями аварии с участием его отца

Сын пострадавшего Лука Сафронов-Затравкин подчеркнул, что просил отца соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Однако тот не послушал его и отправился в магазин.

«Он ехал вблизи дома по Тверской, в 300 метрах он остановился на светофоре, за ним остановилась машина из каршеринга и в этот момент в каршеринг влетел таксист, который заснул за рулем. Водитель из каршеринга не пострадал, но двое его пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы. Я сразу приехал на место ДТП и помог эвакуировать машину и так далее», — пояснил Сафронов-Затравкин.

По его словам, отец попал в аварию уже второй раз за полгода. В этот раз и в прошлый было ясно, что в Сафронова «врезаются сзади, и водитель не стал скрывать того, что заснул».

«И я чувствую, что в этом есть моя вина, потому что сегодня все молодые люди, кто не находится в группе риска, должны привозить продукты своим родителям домой», — добавил Сафронов-Затравкин.

Он уточнил, что отец пострадал несильно.

«У него сломан зуб и повредился палец, но ничего критического не произошло. Ему не требовалась экстренная медицинская помощь, он в плановом режиме пойдет лечить зуб», — рассказал пианист.

Сын художника заметил, что отец больше расстроился из-за отсутствия друзей на празднике.

«К нему должен был прилететь Антонио Бандерас, которые отменил полеты из-за коронавируса. Его подруга Орнелла Мути хотела прилететь, но она находится в Милане. Их там изолировали одними из первых. Его близкая подруга Надежда Бабкина, по совместительству соседка, оказалась в больнице в реанимации, очень многое, что омрачает сегодняшний день. Слава богу Лев Валерьянович пришел в создание и выписался. Это большая радость для нас», — заключил Сафронов-Затравкин.

Ранее видеозапись ДТП с участием Никаса Сафронова появилась в распоряжении «360».