08 апреля 2020, 09:22
Момент ДТП с Никасом Сафроновым попал на камеры видеонаблюдения
Никас Сафронов попал в аварию на Тверской улице в Москве. ДТП, которое произошло в день рождения российского художника, сняли дорожные камеры видеонаблюдения. «360» публикует запись.
В кадре видно, как в остановившийся на светофоре автомобиль влетает другая легковушка. Тот по инерции врезается во впереди стоящую машину.
Авария случилась из-за водителя такси, который заснул за рулем и врезался в две машины. В одной из них находился Сафронов.
Художник поехал вместе с братом в магазин — купить продукты для праздничного стола. Из-за столкновения Сафронов ударился головой об руль своего авто. Он разбил губу и повредил палец, теперь у деятеля искусств шатается зуб.
Ехавшие в автомобиле каршеринга два человека пострадали более серьезно — им потребовалась госпитализация.
Это уже не первая авария с участием Сафронова за последнее время. Несколько месяцев назад в его машину врезался водитель, который отвлекся во время движения.