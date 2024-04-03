Знаменитости 03 апреля 2024, 12:34 Мартиросян временно отстранили от судейства «Новой Фабрики звезд» Комика Гарика Мартиросяна на время отстранят от судейства «Новой Фабрики звезд» Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

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Юморист Гарик Мартиросян не будет присутствовать на шестом отчетном концерте «Новой Фабрики звезд». Шоумен на время покинет судейское кресло, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

По данным издания, гендиректор «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева предупредила участников проекта, чтобы они «не рассчитывали» на помощь Мартиросяна.

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Комика отстранили во избежание предвзятости в программе, так как он приходится двоюродным дядей участнице конкурса Нонны Еганян.

Мартиросян попрощался с фабрикантами, сказав что ему необходимо уехать и пообещал привезти им гостинцы.

«Не чувствуйте друг в друге конкурентов, потому что вы сами конкурируете с собой. Расти надо!», — сказал он слова напутствия.

Ранее комик был судьей в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Во время эфира он колко подшутил над телеведущей Региной Тодоренко из-за ее вопросов к участникам.