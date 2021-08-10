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    10 августа 2021, 23:45

    Сын Кадышевой рассказал о состоянии здоровья матери

    Арина Бобкова

    Григорий Костюк, сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой, рассказал о состоянии здоровья певицы. Об этом сообщило NEWS.ru со ссылкой на Пятый канал.

    «Слава богу, все хорошо. Операции были очень давно, поэтому у нее все в порядке полностью», — успокоил поклонников мужчина.

    Он согласился с тем, что певица стала давать намного меньше концертов. Однако отметил, что сокращение выступлений связано с коронавирусными ограничениями. По его словам, осенью стоит ждать новый выступлений артистки, она примет участие сразу в нескольких мероприятиях.

    Мужчина отметил, что не знает, откуда взялась информация о болезни Кадышевой. По его словам, певицу ничто не беспокоит, она чувствует себя хорошо.

    «Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава богу. <…> Я видел эти истории в желтой прессе, наши юристы уже этим занимаются», — заявил сын артистки.

    Ранее поклонники выразили обеспокоенность состоянием здоровья Кадышевой. Фанатам не понравился ее вид на фото, которое выложил юморист Евгений Петросян.