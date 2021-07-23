Сын Боярского рассказал, как его отец переболел ковидом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сейчас находится дома. Его выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом, рассказал его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Папа дома. Всем спасибо за добрые слова. Он был в больнице некоторое время. Был привит „Спутником V“ еще в январе. И вот сейчас должен был пройти ревакцинацию по совету врачей, но не успел», — сообщил он в видеообращении на своей странице в Instagram.

По словам Боярского-младшего, отец заразился на репетиции спектакля.

«Кто-то в театр пришел с плохим самочувствием на репетицию. Причем этот человек был непривитый», — подчеркнул сын актера.

Депутат не стал вдаваться в подробности и называть имена тех, кого он подозревает в заражении своего отца, отметив только, что артисту повезло и он переболел в легкой форме. Вероятно, помогло то, что он все-таки успел вакцинироваться первый раз.

«Болел без поражения легких, без сатурации, без температуры. Но дискомфорт все равно был, потому что это все равно неприятно — болеть коронавирусом», — заключил он.

Михаил Боярский у себя в Instagram ранее уже благодарил поклонников за беспокойство о его самочувствии. Актер заверил, что с ним все хорошо, и призвал обязательно делать прививку. В будущем он собирается сделать ревакцинацию, которую отложил из-за больницы.