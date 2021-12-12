Сын актера Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой

Актер Максим Дрозд заявил, что его 24-летний сын Егор попал в больницу с серьезной травмы. Артист обратился к подписчикам в Intagram с просьбой о поддержке в тяжелый период.

На своей странице в соцсети Дрозд опубликовал пост, в котором сообщил о госпитализации сына.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божией помощи Егору (Георгию)», — написал актер.

Что именно произошло с Егором Дрозд не сообщил. Актер призвал поклонников помолиться за его выздоровление.

Как сообщил «Московский комсомолец», вечером в субботу на западе Москвы произошла драка, одним из участников которой был сын актера. Как отмечается, по предварительной информации, участники происшествия были в состоянии алкогольного опьянения. Егор получил сильный удар по голове и потерял сознание. Его госпитализировали в больницу имени Боткина из квартиры на Кутузовском проспекте.

В ноябре СМИ сообщали, что актер Петр Томашевский попал в больницу с сотрясением мозга. Как писал РЕН ТВ, он был пьян. По данным канала, Томашевский ввязался в драку и получил травму головы.