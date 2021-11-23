Российский актер Петр Томашевский попал в больницу в Раменском с сотрясением мозга. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, он был пьян.

По данным канала, Томашевский ввязался в драку и получил травму головы. Информации о состоянии актера и точной причине того, что с ним стряслось, пока нет.

Томашевскому 39 лет. Он родился в Екатеринбурге, в 2003 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. После этого актер начал активно сниматься в кино. Он появлялся в сериалах «Склифосовский», «Угрюм-река», «Мурка», «Красные горы» и полнометражных фильмах «Папа», «КостяНика. Время лета», «Русское», «Экватор» и других.

В сентябре СМИ сообщили, что актер Михаил Пореченков устроил драку в аэропорту Салехарда. Организаторы его гастролей эту информацию опровергли.