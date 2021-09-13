Гибель легендарной актрисы Мэрилин Монро связали с инопланетянами

Актрису Мэрилин Монро могли убить из-за того, что ей случайно стали доступны документы президента США Джона Кеннеди об инопланетянах. Такую неожиданную версию смерти артистки выдвинул британский писатель Ник Редферн, выдержки из его книги привело издание The Sun.

Автор книги считает, что актрисе стали доступны секретные данные. Якобы они свидетельствовали о «разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США». Официальная версия смерти актрисы широко известна — это передозировка лекарствами. Но писатель выражает уверенность, что это просто прикрытие американской разведки.

Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года. Ей было всего 36 лет. Официальная причина смерти — передозировка барбитуратами, которые в то время были широко распространены и выписывались медиками как снотворное средство. Но версий гибели кинолегенды до сих пор выдвигается много: о случайной трагедии, о самоубийстве на фоне депрессии и, разумеется, об убийстве из-за неких секретных мотивов.

Пока неизвестно, окутают ли тайной смерть актрисы авторы нового биографического фильма о Монро, который выйдет в следующем году на платформе Netflix. Картину назовут просто — «Блондинка».