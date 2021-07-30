Netflix выпустит фильм о Мэрилин Монро в следующем году

Платформа Netflix в следующем году выпустит биографический фильм об актрисе Мэрилин Монро «Блондинка». Главную роль сыграет Ана де Армас. Об этом написали News.ru со ссылкой на Variety.

Точная дата премьеры станет известна позднее.

Режиссером и сценаристом картины стал Эндрю Доминик («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Взгляд изнутри»). В основу сценария легла книга «Блондинка» писательницы Джойс Кэрол Оутс.

Роль Мэрилин Монро в картине исполнит Ана де Армас — 33-летняя актриса, известная по ролям в фильмах «Овердрайв», «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи» и других. Также в «Блондинке» может сыграть Эдриан Броуди («Пианст»).

У Мэрилин Монро, легендарной голливудской актрисы, была тяжелая судьба. Она умерла в возрасте 36 лет от передозировки лекарственными препаратами, успев стать самой востребованной актрисой 50-х годов и одной из самых культовых фигур американского кинематографа.