facebook_pixel
    30 июля 2021, 17:32

    Netflix выпустит фильм о Мэрилин Монро в следующем году

    Полина Гребенщикова

    Платформа Netflix в следующем году выпустит биографический фильм об актрисе Мэрилин Монро «Блондинка». Главную роль сыграет Ана де Армас. Об этом написали News.ru со ссылкой на Variety.

    Netflix выпустит фильм о Мэрилин Монро в следующем году

    Точная дата премьеры станет известна позднее.

    Режиссером и сценаристом картины стал Эндрю Доминик («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Взгляд изнутри»). В основу сценария легла книга «Блондинка» писательницы Джойс Кэрол Оутс.

    Роль Мэрилин Монро в картине исполнит Ана де Армас — 33-летняя актриса, известная по ролям в фильмах «Овердрайв», «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи» и других. Также в «Блондинке» может сыграть Эдриан Броуди («Пианст»).

    У Мэрилин Монро, легендарной голливудской актрисы, была тяжелая судьба. Она умерла в возрасте 36 лет от передозировки лекарственными препаратами, успев стать самой востребованной актрисой 50-х годов и одной из самых культовых фигур американского кинематографа.