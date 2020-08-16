Свидетельница гибели Цоя рассказала о неизвестных деталях

Женщина, которая попросила называть себя Парслой, была свидетельницей того, как автомобиль Виктора Цоя выскочил навстречу автобусу «Икарус» 30 лет назад на дороге под Ригой. Она живет в 100 метрах от места, где произошла смертельная авария.

Свидетельница рассказала телеканалу НТВ, что машины столкнулись с такой силой, что из машины музыканта вылетел двигатель. Женщина вызвала скорую и помогала доставать тело музыканта из автомобиля.

«Там уже ничем нельзя было помочь», — рассказал она.

Парсла утверждает, что на следующий день местные следователи сообщили ей о 1,2 промилле алкоголя, которые нашли в крови погибшего. По ее словам, потом эту информацию из дела убрали.

Следователь Эрика Ашмане сейчас не дает интервью, и узнать, правда ли это, не у кого. В 1991 году она предполагала, что Виктор Цой уснул за рулем.

Лидер движения «Рок-Петроград» Сергей Елгазин заявил НТВ, что изучил все доступные материалы, нашел несоответствия, и считает, что следствие было проведено некачественно.

«На мой взгляд, там совершенно точно была недоработка, которая порождает большое количество разных версий», — заявил он.

Отец Виктора Цоя Роберт заявил «360», что авария произошла из-за небольшого водительского опыта его сына. Распространителей других версий он назвал любителями выпендриться.