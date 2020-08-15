«Много таких, которые хотят выпендриться». Отец Цоя — об альтернативных версиях гибели музыканта
«Я несколько удивлен, что он до сих пор популярен — уже прошло тридцать лет почти. Я так понимаю, что он является настоящим героем нашего времени», — рассказал Роберт Цой «360».
По его словам, за прошедшие годы было много заметок, «которые претендуют на какую-то оригинальность, новизну». Но ему самому альтернативные версии смерти кажутся неправдоподобными.
«Это дорожно-транспортное происшествие, авария, и оно правдоподобно», — сказал он.
У него был очень малый опыт вождения автомобиля. То есть он, короче говоря, во всем виноват сам. Выскочил на встречную полосу — и вот…Роберт Цойотец музыканта.
По словам собеседника «360», «людей много, все хотят оригинальничать, очень много таких, которые хотят выпендриться или свою версию высказать. В общем, как всегда».
О том, почему спустя 30 лет смерть Виктора Цоя вызывает вопросы, «360» поговорил с друзьями и знакомыми музыканта. Подробности читайте в статье «Последний герой поколения X».