Исполнилось тридцать лет со дня смерти Виктора Цоя. Музыкант погиб в ДТП под Ригой. На большой скорости его машина вылетела на встречку, где столкнулась с автобусом. Отец рокера Роберт Цой считает, что авария произошла из-за небольшого водительского опыта сына. Авторов альтернативных версий он не жалует.

«Я несколько удивлен, что он до сих пор популярен — уже прошло тридцать лет почти. Я так понимаю, что он является настоящим героем нашего времени», — рассказал Роберт Цой «360».

По его словам, за прошедшие годы было много заметок, «которые претендуют на какую-то оригинальность, новизну». Но ему самому альтернативные версии смерти кажутся неправдоподобными.

«Это дорожно-транспортное происшествие, авария, и оно правдоподобно», — сказал он.

У него был очень малый опыт вождения автомобиля. То есть он, короче говоря, во всем виноват сам. Выскочил на встречную полосу — и вот… Роберт Цой отец музыканта.

По словам собеседника «360», «людей много, все хотят оригинальничать, очень много таких, которые хотят выпендриться или свою версию высказать. В общем, как всегда».

О том, почему спустя 30 лет смерть Виктора Цоя вызывает вопросы, «360» поговорил с друзьями и знакомыми музыканта. Подробности читайте в статье «Последний герой поколения X».