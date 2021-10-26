Светличную после исчезновения показали с перебинтованными руками в больнице

«Исчезнувшую» Светлану Светличную обнаружили на съемках шоу. Оказалось, что она решила пожаловаться на жизнь в эфире программы «Пусть говорят» Андрея Малахова. Телефон актрисы был отключен специально, а пропажа звезды срежиссирована. Пока ее искали полиция, СК и волонтеры, она жила у одной из участниц программы, сообщил «МК».

В шоу ее показали на больничной койке. С изможденным видом и перебинтованными руками она поделилась своими переживаниями из-за отношения близких, написала kp.ru. Но вся история с исчезновением, по данным издания, была придумана ради интриги.

Адвокат Алексей Першин заявил «МК», что хотя мнимая пропажа Светличной вызвала большой общественный резонанс, к поискам привлекли правоохранителей, нарушения закона тут нет. Юрист обратил внимание, что актрису не бросили в опасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

«Если бы она лежала больная, а ее фотографировали и не вызывали скорую, тогда можно было бы говорить об уголовной статье», — пояснил Першин.

Он подчеркнул, что Светличная является дееспособной, поэтому сама принимает решения о том, с кем общаться и встречаться. При этом адвокат отметил, что родственникам, конечно, могли сообщить, что с ней все в порядке.

«Но тогда Светличная могла бы предъявить им претензию о разглашении сведений о ее частной жизни без ее согласия. А это — статья», — резюмировал он.

Актрису искали с прошлой недели. После того как Светличная нашлась, ее сын Алексей Ивашов заявил, что больше не хочет терпеть ее «закидоны».