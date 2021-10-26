Пропавшую актрису Светличную нашли

Актрису Светлану Светличную нашли после нескольких дней поисков. Она принимает участие в съемках ток-шоу, сообщил Telegram-канал Shot. Сын артистки Алексей Ивашов оказался шокирован таким ходом событий и признался «360», что мама даже накануне не поздравила его с днем рождения.

«Она неделю шаталась, где неизвестно, с кем неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — сказал Ивашов.

Он напомнил, что со своей супругой Ольгой вчера весь день просидел в полиции. Сын Светличной добавил, что ничего не собирается делать в связи с открывшимися обстоятельствами и отметил, что у него нет никаких отношений с мамой.

«У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны», — резюмировал Ивашов.

Светличную искали с 22 октября. Родственники заявили, что ее нет дома, также она не отвечала не телефон. При этом знакомый актрисы, актер Иван Николаев, и ее менеджер Сергей Рублев заявляли, что Светличная никуда не пропала, просто не хочет выходить на связь.

На помощь правоохранителям пришли и волонтеры из отряда «Лиза Алерт», они прошли в поисках Светличной более 30 километров.