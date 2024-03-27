Эксклюзив 27 марта 2024, 19:55 Светличная попала в больницу, предположительно, из-за проблем с сердцем Сын Светличной рассказал, что не знает подробностей о состоянии матери РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Ее сын Алексей Ивашов рассказал «360», что не знает о текущем состоянии матери.

По словам Ивашова, он не общается с ней из-за личных мотивов.

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О госпитализации Светличной ранее сообщило РИА «Новости». Перед этим 83-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в ногах, уточнил Telegram-канал Shot.

Врачи сделали МРТ и выяснилось, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. Артистке поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава 2-й степени».

Светлану Светличную забрали из психиатрического стационара Гиляровского, куда ее поместили несколько лет назад с острым инфарктом. Последнее время актриса передвигается только на коляске.