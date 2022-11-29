Эксклюзив 29 ноября 2022, 18:00 «Ей заменят терапию». Невестка Светличной рассказала о госпитализации артистки Сноха Светличной: актрисе подберут новые таблетки в больнице и стабилизируют здоровье РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что 82-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в больницу. Невестка актрисы Ольга рассказала «360» о лечении советской телезвезды.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что Светличная снова оказалась на больничной койке. Она отметила, что актрисе поменяют лечение и приведут состояние ее здоровья в норму.

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«Все стабилизируют, сейчас заменят ей терапию. Подберут, может, ей новые таблетки», — сказала жена Алексея Ивашова, сына Светличной.

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Ольга попросила не верить тому, что пишет желтая пресса. Родственница артистки заявила, что ни с кем не собирается обсуждать диагноз кинодивы.

«Неважно, что диагностировали. Она что, одна болеет какими-то болезнями? Нет. Она такой же человек, и точно так же устроена, как и все мы. Мы тоже не знаем, что нас вообще ждет. Да, поэтому все под наблюдением, все под присмотром», — высказалась Ольга.

Человек может путаться из-за возраста

Она подчеркнула, что информация о беспамятстве актрисы — слухи. Невестка Светличной удивлена тому, что пишут про ее свекровь.

«Ну как, узнает [всех], конечно. <…> А то, что человек может путаться, уже, извините, возраст. <…> Что-то она помнит, что-то не помнит, но это все объяснимо», — отметила сноха народной артистки.

Ее муж в интервью некоторым СМИ признался, что Светличную положили в заведение на улице Матросская тишина, на которой находится психиатрическая больница. Он отметил, что там будет постоянное место пребывания актрисы. Ольга же заявила, что ее супруг не понял, что у него спрашивали.

«Муж у меня не понял, что у него спросили. Ну уже обзвонились, ну сколько можно», — добавила Ольга.

Она попросила не беспокоиться о состоянии здоровья Светличной, потому что «у каждого есть за кого переживать».