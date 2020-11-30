Светличная намекнула, что собирается подарить свою квартиру соседям

«Хвастаться не буду, боюсь сглазить, но мною занимаются, причем с любовью. Я жива, здорова, и ко мне такое чудесное отношение, поэтому и я могу хорошо относиться к людям, они этого достойны. Если говорить о моих детях, то они получили от нас с Володей четыре квартиры», — объяснила 80-летняя артистка.

Она подчеркнула, что ее соседи являются порядочными людьми, и ей не жалко отдать недвижимость именно им. Знаменитость уточнила, что ей помогают некая девушка Галя и парень, чье имя не было названо. Светличная отметила, что рада их согласию принять такой подарок. По словам актрисы, при виде нее у молодого человека начинают «сиять глазки».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что звезда фильма «Бриллиантовая рука» попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Врачи не подтвердили диагноз. Артистка рассказала журналистам, что плохо себя чувствует после травмы головы.