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    30 ноября 2020, 16:38

    Светличная намекнула, что собирается подарить свою квартиру соседям

    Полина Петрова

    Российская и советская актриса Светлана Светличная в беседе с телеканалом «Звезда» намекнула, что собирается подарить свою квартиру живущим поблизости людям, которые ухаживают за ней.
    Светличная намекнула, что собирается подарить свою квартиру соседям

    «Хвастаться не буду, боюсь сглазить, но мною занимаются, причем с любовью. Я жива, здорова, и ко мне такое чудесное отношение, поэтому и я могу хорошо относиться к людям, они этого достойны. Если говорить о моих детях, то они получили от нас с Володей четыре квартиры», — объяснила 80-летняя артистка.

    Она подчеркнула, что ее соседи являются порядочными людьми, и ей не жалко отдать недвижимость именно им. Знаменитость уточнила, что ей помогают некая девушка Галя и парень, чье имя не было названо. Светличная отметила, что рада их согласию принять такой подарок. По словам актрисы, при виде нее у молодого человека начинают «сиять глазки».

    На прошлой неделе СМИ сообщали, что звезда фильма «Бриллиантовая рука» попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Врачи не подтвердили диагноз. Артистка рассказала журналистам, что плохо себя чувствует после травмы головы.