Знаменитости 13 марта 2024, 19:30 Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта на телеэкранах Светлаков назвал Урганта профессионалом и незаменимым на телевидении Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

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Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, что ему не хватает на телевидении шоумена Ивана Урганта. Об этом он сообщил в интервью РБК Life.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает», — высказался юморист.

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Он также уточнил, что подрастающим специалистам, которые собираются связать карьеру с телевидением, необходимо поучиться у Урганта. Светлаков также добавил, что известному шоумену стоило бы открыть собственную школу телевидения.

Помимо этого, по словам Светлакова, сравнение программ «Вечерний Ургант» на Первом канале и «Шоу Воли» на ТНТ неуместно. Комик Павел Воля сделал свой проект, похожий на другие вечерние шоу, а не исключительно на программу шоумена.

Вдобавок он уточнил, что такого рода передачи с разными лицами, героями и рубриками стоит ввести на многих каналах — так будет лучше и интереснее для зрителей.

Накануне стало известно, что преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью.