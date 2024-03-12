Знаменитости 12 марта 2024, 13:11 Преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью «7Дней»: Иван Ургант впервые за три года снялся в кино РИА «Новости»

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Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант снялся в фильме «Во сне ты горько плакал» — дебютной работе журналиста Николая Солодникова. Об этом сообщило издание «7Дней».

На черно-белой афише Ургант изображен бородатым и с ребенком.

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Съемки прошли летом 2023 года в Санкт-Петербурге. В кинокартине, кроме Урганта, также участвовали актрисы Полина Агуреева и Алена Кучкова. Продюсером выступил фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Последний раз Иван Ургант появлялся на киноэкране в 2021 году в фильме «Елки-8». Премьера «Во сне ты горько плакал» состоится в 2024 году, хотя точная дата выхода фильма до сих пор неизвестна.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант работает в России продюсером. По его словам, шоумен сейчас занимается проектами, которые не пользуются большой популярностью.