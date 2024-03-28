Знаменитости 28 марта 2024, 04:36 Светлаков рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall Светлаков попросил Бурунова не заходить в Crocus City Hall во время теракта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юморист и шоумен Сергей Светлаков предупредил актера Сергея Бурунова, чтобы тот не заходил в здание концертного зала Crocus City Hall после начала теракта. Об этом Светлаков рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

По словам юмориста, Бурунов — тоже фанат группы «Пикник». Он собирался прийти на тот злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.

Реклама

«Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», — рассказал Светлаков.

Кроме того, шоумен рассказал, что спасался с места теракта «голым» и босиком. По его словам верхняя одежда осталась в гримерке группы «Пикник», куда он заходил до концерта. Девушки, также убегавшие из здания концертного зала без обуви, не чувствовали этого.

Нападение террористов на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта.