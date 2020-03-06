Свадьбу Кэти Перри перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Будущие молодожены хотели устроить торжество в Японии, однако их планам помешала коронавирусная инфекция. Беременная артистка решила не ставить под удар себя и гостей мероприятия.

«Все было готово для свадьбы в Японии на 150 гостей. Кэти очень хотела пойти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец-то обсудили все детали свадьбы, но им пришлось отложить ее из-за коронавируса», — пояснил инсайдер.

Ранее Кэти Пэрри опубликовала клип, в котором показала поклонникам округлившийся живот. Фанаты звезды пришли в восторг и стали гадать различные подробности ее положения.