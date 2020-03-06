06 марта 2020, 12:04
Свадьбу Кэти Перри перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса
Американская певица и автор песен Кэти Перри и ее возлюбленный английский киноактер Орландо Блум решили отложить свадьбу из-за распространения коронавируса по миру. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на People.
Будущие молодожены хотели устроить торжество в Японии, однако их планам помешала коронавирусная инфекция. Беременная артистка решила не ставить под удар себя и гостей мероприятия.
«Все было готово для свадьбы в Японии на 150 гостей. Кэти очень хотела пойти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец-то обсудили все детали свадьбы, но им пришлось отложить ее из-за коронавируса», — пояснил инсайдер.
Ранее Кэти Пэрри опубликовала клип, в котором показала поклонникам округлившийся живот. Фанаты звезды пришли в восторг и стали гадать различные подробности ее положения.