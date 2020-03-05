Кэти Перри показала свою первую беременность

Новый клип появился на личной странице Перри в Instagram и тут же получил много комментариев от подписчиков.

Знаменитость не объяснила, на каком сроке находится сейчас, поэтому фанатам остается лишь гадать. Они убеждены, что роды артистки состоятся совсем скоро.

В последнее время поклонники стали подозревать положение Перри. Однако им не удавалось выяснить правду до конца: исполнительница старательно сохраняла секрет от общества.

Родившийся малыш станет первым ребенком звезды. Тем не менее, ее партнер английский киноактер Орландо Блум уже имеет сына от прошлой возлюбленной.

Ранее Кэти Перри оказалась в рейтинге самых богатых музыкантов по версии журнала Forbes. За прошедшее десятилетие ей удалось заработать 530 миллионов долларов, выступая с турами по всему миру.