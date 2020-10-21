Супругу Малкина включили в топ-20 самых сексуальных женщин РФ

Отмечается, что супруга хоккеиста заняла в рейтинге 17 позицию.

«Пока муж бывшей спортивной телеведущей Евгений Малкин ведет в атаку питтсбургских „Пингвинов“, Анна она старается не отставать от супруга по количеству тренировок. А потом поражает всех идеально подсушенным прессом — ну, и всем остальным, идеальным, тоже», — говорится в описании.

По данным издания, Кастерова вышла замуж за Малкина четыре года назад. В мае 2016 года у супругов родился сын Никита.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею не привлекать спортсменов к работе в Государственной думе.

«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте», — признался Губерниев.

Он напомнил о некоторых атлетах, которые после завершения профессиональной карьеры стали тренерами.