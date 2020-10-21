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    21 октября 2020, 18:09

    Супругу Малкина включили в топ-20 самых сексуальных женщин РФ

    Артур Блянихов

    Жена бомбардира клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова попал в двадцатку самых сексуальных женщин России по версии читателей Maxim. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Отмечается, что супруга хоккеиста заняла в рейтинге 17 позицию.

    «Пока муж бывшей спортивной телеведущей Евгений Малкин ведет в атаку питтсбургских „Пингвинов“, Анна она старается не отставать от супруга по количеству тренировок. А потом поражает всех идеально подсушенным прессом — ну, и всем остальным, идеальным, тоже», — говорится в описании.

    По данным издания, Кастерова вышла замуж за Малкина четыре года назад. В мае 2016 года у супругов родился сын Никита.

    Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею не привлекать спортсменов к работе в Государственной думе.

    «Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте», — признался Губерниев.

    Он напомнил о некоторых атлетах, которые после завершения профессиональной карьеры стали тренерами.