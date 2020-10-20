Губерниев прокомментировал предложение не привлекать спортсменов в Госдуму
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев обсудил с ИА Ura.ru идею не привлекать спортсменов к работе в Госдуме.
«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте», — признался Губерниев.
В качестве примера он привел биатлониста Алексея Волкова, который сразу же после окончания спортивной карьеры начал тренировать женскую сборную по биатлону.
По его мнению, такие атлеты, как Антон Шипулин и Сергей Чепиков, у которых есть опыт депутатской деятельности, могли бы готовить будущий резерв для национальной команды.
«Вот они вдвоем смогут ставить перед собой высокие задачи, вернуть нашему биатлоны былые успехи», — заметил собеседник информагентства.