Губерниев прокомментировал предложение не привлекать спортсменов в Госдуму

«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте», — признался Губерниев.

В качестве примера он привел биатлониста Алексея Волкова, который сразу же после окончания спортивной карьеры начал тренировать женскую сборную по биатлону.

По его мнению, такие атлеты, как Антон Шипулин и Сергей Чепиков, у которых есть опыт депутатской деятельности, могли бы готовить будущий резерв для национальной команды.

«Вот они вдвоем смогут ставить перед собой высокие задачи, вернуть нашему биатлоны былые успехи», — заметил собеседник информагентства.