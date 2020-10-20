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    20 октября 2020, 18:34

    Губерниев прокомментировал предложение не привлекать спортсменов в Госдуму

    Артур Блянихов

    Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев обсудил с ИА Ura.ru идею не привлекать спортсменов к работе в Госдуме.

    «Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте», — признался Губерниев.

    В качестве примера он привел биатлониста Алексея Волкова, который сразу же после окончания спортивной карьеры начал тренировать женскую сборную по биатлону.

    По его мнению, такие атлеты, как Антон Шипулин и Сергей Чепиков, у которых есть опыт депутатской деятельности, могли бы готовить будущий резерв для национальной команды.

    «Вот они вдвоем смогут ставить перед собой высокие задачи, вернуть нашему биатлоны былые успехи», — заметил собеседник информагентства.