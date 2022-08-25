Супруга Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
TMZ: жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Американский актер Сильвестр Сталлоне может остаться холостяком. Модель Дженнифер Флавин подала на развод. Брак пары продлился 25 лет, сообщил портал TMZ.
Флавин, судя по судебным документам, написала заявление о разводе еще 19 августа. Дело рассмотрит суд округа Палм-Бич в штате Флорида.
В качестве причины для расторжения брака модель указала недовольство действиями мужа: Сталлоне якобы выводил активы из семейных фондов.
Жена актера намерена вернуть себе девичью фамилию и потребовать судебного запрета на транзакции по совместным активам.
Слухи о возможном разрыве пары появились в середине августа. Поклонники артиста обратили внимание, что Сталлоне «забил» татуировку супруги на бицепсе изображением любимой собаки. Представитель артиста тогда не подтвердил информацию о расставании.
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. За время совместной жизни они трижды становились родителями — у пары родились дочери.