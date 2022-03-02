Певица Адель приобрела дом Сильвестра Сталлоне

Знаменитая певица Адель приобрела дом актера Сильвестра Сталлоне. За историческое здание она отдала 58 миллионов долларов. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Mansion Global.

Актер, получивший известность благодаря главной роли в картине «Рокки», решил продать свой дом еще в начале 2021 года. Изначально он установил стоимость в 100 с лишним миллионов долларов, а когда покупатель не нашелся, снизил ее до 80 миллионов. В результате Адель удалось получить скидку почти в треть стоимости.

Размер участка, на котором расположен дом, составляет 122 сотки. В доме располагаются шесть спален, спортзал, гардеробные, санузлы и даже есть сигарная комната.