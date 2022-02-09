Супруга Квентина Тарантино подарит ему ребенка

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино в ближайшее время снова станет папой. Его супруга, израильская певица Даниэлла Пик подарит ему второго ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на агентство AJN.

Сейчас срок беременности довольно маленький. Сами будущие родители пока не дают комментариев по данному поводу.

Знакомство Тарантино и Пик состоялось в Израиле. Режиссер посетил страну в рамках рекламного проекта своего фильма «Бесславные ублюдки».

Пара обручилась в 2017 году, а спустя год они тайно расписались в Лос-Анджелесе. В 2020 году на свет появился их первый сын Лео.

Ранее крестного сына Квентина Тарантино Хадсона Ли Мэдсена обнаружили мертвым в доме на Гавайский островах. Семья молодого человека подтвердила информацию о его смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства. Мать покойного Де Анна отправилась на Гавайи для того, чтобы организовать похороны.