Крестного сына Тарантино нашли мертвым на Гавайский островах

В доме на Гавайский островах обнаружили тело крестного сына известного американского кинорежиссера Квентина Тарантино Хадсона Ли Мэдсена. Его семья подтвердила факт смерти, написало ИА Nation News.

По предварительной информации, смерть 26-летнего молодого человека наступила в результате самоубийства. Мать покойного Де Анна отправилась на Гавайи для организации похорон.

Информацию о случившемся также подтвердили в пресс-службе департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

Известно, что молодой человек находился на Гавайях вместе со своей супругой Карли. Недавно Карли благодарила Мэдсена за поддержку во время хирургической операции и писала, какой замечательный у нее муж.