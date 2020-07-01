Супруга актера Виктора Проскурина назвала причину его смерти

«Это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей», — заявила Ирина Хонда.

Из-за чего появилось это заболевание, жена актера не знает. Она также напомнила, что у Проскурина была онкология, но причина не в ней. Случился очередной приступ, с которым врачи не смогли справиться.

Актер Виктор Проскурин умер 30 июня на 69-м году жизни.

Он прославился благодаря ярким ролям в советских фильмах «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» и многих других — всего около 130 экранных работ. Помимо съемок, Проскурин еще и озвучивал мультфильмы.

В 1982 году актер получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

Последние годы жизни артист снимался в сериалах.

Где похоронят Виктора Проскурина, пока не сообщается.