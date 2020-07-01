Скончался актер Виктор Проскурин

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой… Пусть земля тебе будет пухом», — написала она.

Она сообщила, что актер скончался 30 июня.

Актер родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасаре (сейчас Акмолинская область Казахстана). Затем семья перебралась в Москву.

Актерское образование далось ему нелегко. После школы он сдавал экзамены во МХАТ, но его не приняли из-за невысокого роста. Затем подал документы в театральное училище имени Щепкина, ГИТИС — на экзамене отметился скандалом с экзаменатором. Со второго раза попал в Щукинское училище, недобрав проходной балл, его приняли по дополнительному набору.

В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Свою популярность он получил благодаря роли Геннадия Ляпищева в фильме «Большая перемена», а также по роли Вожеватова в «Жестоком романсе».