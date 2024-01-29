Знаменитости 29 января 2024, 08:30 Суд взыскал с Волочковой 40 тысяч рублей за справление нужды на своем участке Mash: с Волочковой взыскали 40 тыс. руб. за справление нужды под елью на участке РИА «Новости»

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С балерины Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей после справления нужды под елкой на своем же участке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка расхаживала голой по своему участку, который находится в элитном поселке Новахово на Новорижском шоссе в Москве. Заявление на балерину составила экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Именно ее прима обвинила в распространении фотографий, на которых Волочкова ходит голой по участку и справляет нужду под деревом.

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Сначала певица отсудила у балерины 360 тысяч рублей за оскорбления. Но артистка снова подала иск на Волочкову. На этот раз Любомская призвала компенсировать затраты на адвоката в размере 50 тысяч рублей. Суд рассмотрел просьбу певицы и постановил взыскать с Волочковой 40 тысяч рублей.

Недавно в Сеть слили видео на котором артистка танцевала с эпатажным актером Никитой Джигурдой откровенный танец. Балерина сняла штаны, а звезда киноленты «Любить по-русски» поцеловал ее в трусы.