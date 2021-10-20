Суд вновь рассмотрит дело Дудя о пропаганде наркотиков. Трансляция

Зюзинский суд Москвы 20 октября проведет еще одно заседание по делу журналиста Юрия Дудя. Его заподозрили в пропаганде наркотиков после интервью с блогером Ивангаем. «360» ведет прямую трансляцию.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что после просмотра интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном специалисты сделали вывод о том, что в программах пропагандировались наркотические вещества.

В связи с этим столичный главк МВД завел в отношении Дудя административное дело. Материалы с обвинительным заключением поступили в суд еще 10 июня, но тогда их вернули на доработку и правильное оформление. Заседание по делу прошло 23 июля. Тогда суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по этому делу.

Статья о пропаганде наркотиков предусматривает наказание в виде штрафа от пяти тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до одного миллиона — для юридических лиц.