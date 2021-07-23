Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера и журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Зюзинского районного суда.

«По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.13 („Пропаганда наркотических средств“ — прим. ред.) Кодекса об административных правонарушениях в отношении ИП Дудя Ю. А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения», — заявили в суде.

Сам Дудь, выйдя из здания Зюзинского суда, отметил, что заседание отложили.

«Суд отложили, и мне просто больше нечего сказать. Спасибо всем большое», — пояснил Дудь.

Административное дело в отношении Юрия Дудя завели по заявлению Лиги безопасного интернета. Директор общественной организации Екатерина Мизулина заявила, что специалисты посмотрели интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, где увидели факт пропаганды наркотических веществ.

Административное дело в отношении блогера и журналиста завел столичный главк МВД. Собранные материалы с обвинительным заключением поступили в суд еще 10 июня, но оттуда их вернули на доработку и правильное оформление.

Статья о пропаганде наркотиков предусматривает наказание в виде штрафа от пяти тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до одного миллиона — для юридических лиц.