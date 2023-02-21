Знаменитости 21 февраля 2023, 04:06 Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина NYT: прокуратура сняла с Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора Кинопоиск

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Адвокаты актера Алека Болдуина добились смягчения обвинения по делу о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщила газета The New York Times.

Правозащитники доказали, что прокуратура округа Санта-Фе ошибочно применила закон об огнестрельном оружии в Нью-Мексико, который был принят через несколько месяцев после трагедии на съемочной площадке в октябре 2021 года. В соответствии с этим законом Болдуина могли отправить за решетку сроком на пять лет. Вместо этого актеру грозит максимум 18 месяцев лишения свободы.

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Пресс-секретарь окружного прокурора заявил, что обвинение отказалось от применения новой версии закона, чтобы избежать «судебных отвлекающих факторов» со стороны актера и его адвокатов.

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Болдуину предъявили обвинение по делу о гибели оператора Галины Хатчинс 1 февраля 2023 года. Вторым фигурантом дела стал специалист по оружию Гутьеррес Рид, который зарядил пистолет боевым патроном. Прокуратура насчитала около 10 различных действий фигурантов, которые привели к непредумышленному убийству.