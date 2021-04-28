Суд постановил вернуть Марии Баталовой квартиры ее отца

Замоскворецкий районный суд постановил вернуть дочери актера Алексея Баталова все квартиры, которые были отняты у нее обманным путем. Договоры пожизненного содержания с иждивением, которые были якобы заключены с актрисой Натальей Дрожжиной, признали недействительными, сообщила «360» адвокат Баталовой Татьяна Кириенко.

«Суд постановил, что все сделки о пожизненном содержании были заключены под влиянием обмана. Все объекты Марии Баталовой будут возвращены в собственность. Решение суда пока в законную силу не вступило. Мы думаем, что сторона Дрожжиной будет подавать на апелляцию», — рассказала юрист.

Иск о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением был подан в суд прокуратурой Москвы. В надзорном ведомстве также подтвердили решение суда по этим договорам.

«Суд применил последствия недействительности сделок с имуществом дочери известного актера Алексея Баталова», — уточнили в пресс-службе.

Война за наследство Алексея Баталова началась еще в 2017 году. После смерти актера его брат сообщил, что наследницей является вдова Баталова Гитана Леонтенко. Но вскоре она и дочь артиста Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По мнению Леонтенко, пара обманным путем получила доверенности на всю недвижимость.

Цивин утверждал, что договор пожизненного содержания на часть имущества был оформлен на Дрожжину якобы по просьбе самой Леонтенко. А после этого Дрожжина написала завещание на имя вдовы.

Осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова. По данным следствия, вдова и дочь актера лишились двух квартир, а также мастерской актера, доли в четырехкомнатной квартире и крупной суммы денег.