Борьба наследников. Как близкие делят богатство умерших звезд

После смерти известных людей с немаленьким наследством очень часто начинается война родственников за него. По крайней мере так случилось с Алексеем Баталовым, Валентиной Легкоступовой и Арменом Джигарханяном. Иногда жадность даже доводит до лишних судебных процессов.

Алексей Баталов

Актер Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 89 лет. Его брат Михаил Ардов сообщил, что наследство получит Гитана Леонтенко, с которой Баталов прожил 60 лет. Однако после этого дочь актера Мария и вдова Гитана Леонтенко написали заявление в полицию с требованием завести уголовное дело против актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Леонтенко считала, что они обманным путем получили доверенности на всю недвижимости. Дрожжина и Цивин все обвинения опровергли.

Цивин сказал, что договор пожизненного содержания на часть имущества был оформлен на Дрожжину по просьбе жены Баталова. После этого Дрожжина написала завещание на имя Леонтенко, сказал Цивин.

В сентябре 2020 года следователи завели уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова. По данным правоохранителей, вдова и дочь актера лишились двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, а также мастерской актера, доли в четырехкомнатной квартире и крупной суммы денег.

В ноябре 2020-го суд отказался арестовывать Дрожжину и Цивина.

Алексей Баталов. Источник фото: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

Валентина Легкоступова

Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. У нее были многочисленные травмы. По факту ее смерти завели уголовное дело. У Легкоступовой, по словам ее адвоката Сергея Жорина, после смерти остались квартира в районе Текстильщики за 10 миллионов рублей и загородный дом за четыре миллиона. С учетом кредитных обязательств артистки общая сумма имущества уменьшилась.

Первоочередными наследниками Легкоступовой были ее дети, родители и муж. Жорин уточнил, что родственникам певицы не удастся лишить ее мужа части наследства. Юрий Фирсов же заявил права на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность.

До этого дочь Легкоступовой Анетта Бриль обвинила Фирсова в насилии над матерью.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов. Источник фото: официальная группа Легкоступовой во «ВКонтакте»

Армен Джигарханян

14 ноября 2020 года умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Он владел частью трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве, общая стоимость которой составляет около 30 миллионов рублей. Он получил недвижимость от московских властей и приватизировал ее. По итогам развода с Татьяной Власовой поделил с бывшей супругой недвижимость пополам. Потом он продал свою долю, а часть этих денег по договоренности со счета артиста сняла его следующая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. И тогда появились слухи о том, что супруга артиста просто крала деньги у престарелого и больного мужа.

В ноябре того же года источник сообщил, что единственным наследником Джигарханяна, согласно завещанию, является его приемный сын Степан. Тогда он открыл дело о наследстве и сказал, что Цымбалюк-Романовская не может претендовать на наследство, потому что сам Джигарханян аннулировал документ, в котором в числе наследников была Цымбалюк-Романовская.

Уже в 2021 году последняя жена Джигарханяна сказала, что все квартиры артиста распродали друзья по доверенностям. Цымбалюк-Романовская отметила, что не имела никакого отношения к сделкам с квартирами.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Трефилов

Человеческие отношения

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов в беседе с «360» сказал, что юридических проблем в делах наследства не так много. Зачастую это вопрос не законодательства, потому что оно написано довольно четко, а отношений между родственниками.

Иногда начинается война между родственниками. Это приводит к тому, что кто-то даже пытается завещание оспорить, кто-нибудь пытается доказать степень родства. Здесь вопрос не в плоскости законодательства, а в плоскости человеческих отношений Сергей Богатов.

Некоторые родственники умерших пользуются хитростями. Например, получить свою долю после полугодового срока вступления в наследство. Бывают ситуации, когда человек живет в квартире, платит за нее и пользуется ей, тогда он имеет право в суде доказать, что вступил в наследство.

Подобные случаи Богатов назвал самыми частыми. То есть когда речь идет не о том, кто имеет право получить свою долю, а о доказательстве, что уже владеешь имуществом.

Бывают случаи, когда происходит оспаривание завещаний. Одна сторона пытается доказать, что человек, писавший документ, якобы не осознавал, что делает.

В целом [завещаниям] доверяют. Здесь проблема в том, что кому-то не нравится содержание завещания. Здесь моменты оспаривания и начинаются. Часто почвой для этого являются какие-то психологические [проблемы] или несоответствие того, что в завещании написано, тому, как человек это представляет в жизни, как с ним должны были поступить Сергей Богатов.

Вероятны ли ошибки нотариуса? По словам Богатова, это, скорее, исключение из правил. Завещание составляется со слов завещателя. Конечно, бывают такие недобросовестные сотрудники, которые за деньги дописывают что-то в пользу, например, одного из родственников. Но это крайне редкие ситуации.