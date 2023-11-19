Знаменитости 19 ноября 2023, 13:26 Суд обязал Агутина выплатить долг по коммуналке в 123,5 тысячи рублей — СМИ Mash: в Москве с Агутина взыщут 123,5 тысячи рублей из-за долгов по коммуналке РИА «Новости»

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Суд Москвы принял решение взыскать с певца Леонида Агутина задолженность по квартире за коммунальные услуги в размере 123,5 тысячи рублей. Артист не оплачивал счета четыре года, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агутин не платил за коммуналку с января 2020-го. Последние два с половиной года представители ЖКХ отправляли квитанции и уведомления, напоминая собственнику о долгах, но реакции от певца не получили.

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Тогда коммунальщики обратились в суд. Mash уточнил, что состоялось два заседания, на которых Агутина не было.

В итоге суд принял решение в пользу управляющей компании и обязал музыканта выплатить долг.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства.