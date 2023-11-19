Знаменитости 19 ноября 2023, 13:08 Блогер Лерчек и ее муж погасили долги в полмиллиарда рублей — СМИ Shot: блогер Лерчек и ее супруг выплатили налоговой еще 296 млн рублей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства. Задолженность супружеской четы составляла примерно полмиллиарда рублей, напомнило издание.

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Этот платеж стал вторым по счету — в первый раз Чекалины выплатили 311 миллионов рублей. Ранее блогера Лерчек оштрафовали на 124 миллиона рублей за уклонение от уплаты налогов, суд арестовал имущество и банковские счета супругов в рамках уголовного дела. Через некоторое время за счет дополнительных начислений по решению ФНС штраф вырос.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщал, что трудности с выплатой пени возникли из-за заморозки счетов. Он добавил, что его клиентка обратилась в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста.