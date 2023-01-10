10 января 2023, 22:23
Умерла советский сценарист Наталья Рязанцева
Сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни
Профессор ВГИК и известный советский сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, подтвердил РИА «Новости» киновед Евгений Марголит.
«Рязанцева давно плохо себя чувствовала», — пояснил собеседник.
Реклама
О причинах смерти сценариста не сообщается. По данным СМИ, Рязанцевой не стало еще 6 января. Она — коренная москвичка, окончила ВГИК, где потом долгие годы преподавала «Мастерство кинодраматурга».
Реклама
Рязанцева создала сценарии для двух десятков картин, среди которых «Аленький цветочек», «Я свободен, я ничей», «Портрет жены художника».
Ранее сообщалось о смерти в Кургане заслуженного врача России Надежды Зыряновой. Всю свою жизнь она посвятила медицине, много лет проработала заведующей микологическим отделением Курганского областного кожно-венерологического диспансера.
Реклама
Реклама