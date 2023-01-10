Знаменитости 10 января 2023, 22:23 Умерла советский сценарист Наталья Рязанцева Сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни РИА «Новости»

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Профессор ВГИК и известный советский сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, подтвердил РИА «Новости» киновед Евгений Марголит.

«Рязанцева давно плохо себя чувствовала», — пояснил собеседник.

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О причинах смерти сценариста не сообщается. По данным СМИ, Рязанцевой не стало еще 6 января. Она — коренная москвичка, окончила ВГИК, где потом долгие годы преподавала «Мастерство кинодраматурга».

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Рязанцева создала сценарии для двух десятков картин, среди которых «Аленький цветочек», «Я свободен, я ничей», «Портрет жены художника».

Ранее сообщалось о смерти в Кургане заслуженного врача России Надежды Зыряновой. Всю свою жизнь она посвятила медицине, много лет проработала заведующей микологическим отделением Курганского областного кожно-венерологического диспансера.