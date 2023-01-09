Происшествия 09 января 2023, 14:23 Заслуженный врач Надежда Зырянова умерла в Кургане

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Не стало заслуженного врача России, дерматовенеролога Надежды Зыряновой. Смерть женщины наступила в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сообщение ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер».

Врачу было 68 лет. На протяжении последних лет она боролась с серьезным заболеванием.

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Большую часть своей жизни Надежда Зырянова посвятила медицине. С 1995 года по октябрь 2022 года она занимала пост заведующей микологическим отделением ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер».

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